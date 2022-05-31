باحث لبناني: التقارب الصهيوني التركي لن يأتي بفائدة على تركيا

واضاف اسماعيل النجار فی حوار خاص مع مراسل ارنا ان" أردوغان تآمر على جميع حلفائه من أجل الاستفراد بالقرار داخل سورية ولكي يبقى اللاعب الأوحَد، لذلك لن يكون بمنأى عن سهامهم في حال اقدم على خطوة الاجتياح هذه في ظل تفاهم علني بين الإمارات وسوريا، واتفاق ضمني بين الرياض ودمشق وخصوصاً حول الدور التركي في الحرب الدائرة ضد دمشق."

واكد النجار ان رجب طيب أردوغان يحاول استغلال التواجد الكردي المسلح لتوسيع رقعة حزامه الأمني على طول الشريط الفاصل بين سوريا وتركيا الأمر الذي يتيح له هامش مناورة أوسع، وامتلاك اوراق ضغط أكبر، والاستفادة من حقول النفط والغاز في المنطقة وحرمان خزينة الدولة السورية من إيراداتها

الشرعية والاستفادة منها لتمويل المنظمات الإرهابية الموالية لها في شريط الشمال السوري المحتل.

واضاف ان تصريحات أنقرة الأخيرة عن اجتياح للأراضي السورية على طول الحدود بعمق ٣٠ كلم يأتي في توقيت ضاغط على واشنطن بحكم الأزمة القائمة بينها و بين موسكو في أوكرانيا، وتعتبر محاولة تركية يائسة لاختبار رد فعل واشنطن حول ما إذا كانت مستعدة بيع الأكراد مقابل موقف تركي ضد روسيا

القيصر، بتقديري ان واشنطن لن تتساهل مع انقرة ولن تسمح له بتنفيذ مشاريعه تحت جنح الظلام إلَّا من خلال صفقة بينهما بعيدة المنال اليوم بسبب الموقف التركي المتذبذب من الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد ان تركيا تدرك مخاطر أن تكون هي الدولة الوحيده اللاعب في الشمال السوري ما يجعلها هدفاً مؤكداً لكل قوَى المحوَر في المنطقة بما فيهم روسيا التي حشدت قواتها في قاعدة عسكرية قريبة من الفرات، أصل المشكلة في شمال سورية سببها الأكراد أنفسهم وذلك بسبب خروجهم عن حضانة الدولَة

السورية الأم واللجوء إلى الأميركي طالباً الحماية منه مقابل سرقة النفط والغاز في المنطقة المسيطر عليها من تنظيم قسد الإرهابي،ما فعلته قسَد جاء بمردود سلبي من ثلاثة إتجاهات:

أولاً : هم متورطون بتسهيل دخول جيش الإحتلال الأميركي إلى منطقة الشمال السوري، ومشاركون في نهب ثروات البلاد لصالح دولة أجنبية على حساب سيادة الدولة الأم سوريا وعلى حساب كافة أطياف الشعب السوري، الأمر الذي ألحق ضرراً باقتصاد البلاد، وهذا أمر يعاقب عليه القانونين المحلي والدولي.

ثانياً : الاحتماء بالأميركي دفع بالتركي لإتخاذ قرارات ستتضرر منها الدولة السورية بسيادتها واقتصادها وقد تتسبب باندلاع حرب بين البلدين، لا طائل للقوى الكردية من تحمل تبعاتها.

ثالثاً : تثبيت أقدام القوات الأميركية في مناطق سيطرتهم والتعاون معهم ضد الدولة الأم فيما يخص نقل الإرهابيين وتسهيل مرورهم نحو مناطق محررة لنصب كمائن لجيش الحكومة السورية تستفاد منه واشنطن وتستخدمه ورقة ضغط على دمشق، وحرمان الخزينة من مداخيل بمئات ملايين الدولارات

واستخدام الأمر ورقة ضغط اقتصادية لتشديد الحصار المفروض على دمشق منذ سنوات.

انتهى** 1453