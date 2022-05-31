قوات الاحتلال تقتحم حي الجابريات بمدينة جنين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الجابريات بمدينة جنين، وقامت باطلاق النار تجاه الشبان الذين تصدوا لقوات الاحتلال.

وأوضحت، أنه وقع اطلاق نار كثيف من قبل مقاومين استهدف قوات الاحتلال في حي الجابريات بمدينة ⁧‫جنين.

وفي وقت سابق استهداف مقاومون حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة متفجرة محلية الصنع.

ويُشار إلى أنه بشكل يومي تحدث اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي تحاول بشكل مستمر اقتحام مدينة ومخيم جنين، إما لاعتقال مقاومين، أواغتيال البعض الآخر.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذ مقاومون من كتيبتي جنين ونابلس 12 عملية إطلاق نار استهدفت مواقع عسكرية وحواجز ومركبات وحافلات إسرائيلية في مختلف مناطق الضفة.

المصدر: فلسطین الیوم

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