الدعوة للمشاركة في احتفال الجائزة العالمية لكتاب العام في ايران بدورتها الثلاثين

وتهدف النسخة الثلاثين من هذه الجائزة إلى تقديم الكتب القيمة في مجالي الدراسات الإسلامية والدراسات الإيرانية في ثلاثة أقسام هي التأليف والترجمة والتدقيق اللغوي ، والتي نشرت لأول مرة العام الماضي (2021) بمختلف اللغات في كل دول العالم.

وأعلنت أمانة الجائزة العالمية لكتاب العام في ايران اليوم الثلاثاء عن فتح باب الترشح لدورتها الـ 30، بدءاً من اليوم وحتى 22 من سبتمبر المقبل.

وتجري جائزة كتاب العام في كل عام خلال احتفالات عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامیة و تمنح الجائزة كل سنة للمبدعين من المفكِّرين، والناشرين، عن مساهماتهم في مجالات التأليف، والترجمة في مجالي الدراسات الإسلامية والدراسات الإيرانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الفكرية والأدبية والثقافية والاجتماعية، وذلك وفقا للمعاييرَ العلمية والموضوعية.



لمن يريد متابعة تفاصيل الجائزة، تمهيدًا للترشح للدورة القادمة

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