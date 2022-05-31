وزير الصحة الايراني : علماؤنا اذهلوا العالم بانجازاتهم خلال جائحة كورونا

جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة على هامش مراسم تجديد بيعة الطلاب الجامعيين مع مبادئ الامام الراحل (رض)".

ولفت "عين اللهي" الى النمو الحاص في قطاع الصحة والعلاج داخل البلاد في مرحلة ما بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ مبينا ان الخدمات الصحية والعلاجية خلال العهد البهلوي البائد كانت تقدم بواسطة اطباء اجانب والكثير من المرضى الايرانيين كانوا مضطرين للتوجه الى دول اخرى من اجل العلاج.

واضاف، انه بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران، فقد ارتفع عدد الجامعات الطبية داخل البلاد الى 65 جامعة، فضلا عن اعضاء هيئة التدريس فيها الذين بواقع 20 الف شخص، وطلاب العلوم الطبية في ايران يبلغ حاليا 270 الف شخص.

واكد وزير الصحة، على ان الامام الخميني (رض) هو القائد الالهي والمصلح التاريخي العظيم الذي منح ايران الاستقلال والحرية بثورته الاسلامية المباركة.

واردف ان، جامعاتنا بفضل الثورة الاسلامية والاستقلال بلغت اسمى ققم النجاح وحققت نموا علميا وتقنيا ملفتا على مستوى العالم اليوم.

انتهى** ح ع