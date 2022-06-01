111 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن خلال الساعات الماضية

وبحسب وكالة سبأ، أوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 57 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 11 خرقا بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، وحرض والمزرق محافظة حجة والملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في العمود وتبة كاملة بجيزان.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 42 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

انتهی**3276