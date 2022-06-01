إیران وباکستان توقعان مذکرة تفاهم في مجال التجارة الحدودیة

وترأس الوفد الإیراني المشارك في اجتماع التاسع للجنة المشتركة للتجارة الحدودية بين ايران وباكستان، مسؤول مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة فی محافظة سیستان وبلوشستان "ایرج حسن بور"، فیما ترأس الوفد الباكستاني رئیس جمارك ولاية بلوشستان الباكستانية "محمد صادق".

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التجارة الحدودیة بعد يومين من المفاوضات المكثفة.وتنص المذکرة علی التعاون لتعزیز العلاقات التجارية وتسهیل عملیة التجارة الحدودیة بین البلدین وتوطید التعاون في مجال النقل ،کما تنص علی ازالة العقبات أمام التعاون الجمركي .

یذکر أنه عقد الاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتجارة الحدودية بين محافظة سيستان وبلوشستان الايرانية وولاية بلوشستان الباكستانية في 30 ایار/مایو 2022 بمدينة زاهدان الایرانیة.

وتقرر في ختام هذا الاجتماع أن يعقد الاجتماع العاشر للجنة المشتركة، في تشرين الاول/اكتوبر 2022 بميناء جوادر الباكستاني.

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