استشهاد فلسطینية برصاص الاحتلال شمال الخليل

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني: "إن قوات الاحتلال الصهیوني منعت الجمعية من الوصول لطالبة مصابة بالرصاص الحي عند مدخل العروب وتم تسلميها للطواقم بعد ما يقارب ٢٠ دقيقة لنقلها الى المستشفى الأهلي".

وأفادت مواقع فلسطينية بأنّ الشهيدة وراسنة تخرّجت من قسم الإعلام في جامعة الخليل، وعملت صحافية في إذاعات محلية، لافتةً إلى أنّها أسيرة محررة من منطقة شيوخ العروب المحاذية للمخيم.

وأظهرت صور ومقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي المصابة ملقاة على الأرض، بعد إطلاق الرصاص عليها قرب مخيم العروب، شمالي مدينة الخليل.

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