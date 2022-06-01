بهادري جهرمي: حل ازمة الغبار يتطلب تعزیز التعاون بین دول الجوار

وقال " علي بهادري جهرمي" على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء بشأن خطة الحكومة الایرانیة لحل ازمة الغبار : للأسف، اننا نواجه ظاهرة الغبار والاتربة منذ عدة سنوات مضيفا من المقرر أن تجري وزارة الخارجية الايرانية، مشاورات مع الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي في انتشار الغبار.

واوضح: قام نائب رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس منظمة حماية البيئة الايرانية "علي سلاجقة"، مؤخرا بزيارة العراق وسوريا وهما المصدران الرئيسيان للغبار ، وتم التوصل لاتفاقات جيدة مع المسؤولين في البلدين لحل هذه الازمة.

واضاف من المقرر ان تجري متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقيات بالتعاون مع وزارات الطاقة والنفط والجهاد الزراعي الایراني.

وصرح: قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان مكافحة ظاهرة العواصف الغبارية تحولت اليوم الى مطلب اقليمي مشترك ومن المتوقع من جميع دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه هذه المشكلة.

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