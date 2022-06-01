الصحة الإيرانية تسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 141 الفا و318 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 234 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و232 الفا و268 شخصا.

وأضافت أن 511 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 51 الف و24 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 269 ألف و202 شخص خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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