وزير الاتصالات : التعاون مع نيجيريا لتطوير واحات المعرفة في البلاد



وكتب وزير الاتصالات عبر حسابه في انستيغرام، انه استعرض خلال اللقاء هذا، الطاقات والامكانيات المحلية على صعيد اقتصاد المنصة والمنجزات الفضائية داخل البلاد.

واضاف، "انني سالتقي عددا اخرين من الوزراء ومسؤولي الدول والمنظمات الدولية المعنية؛ لافتا في السياق الى مباحثاته امس مع مساعد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الياباني "يوجي ساساكي".

وتطلع زارع بور، بان تفضي هذه اللقاءات والبرامج المكثفة التي سيتابعها في جنيف، الى نتائج واعدة للنهوض بتقنية الاتصالات والمعلومات في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع

