٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84775171
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مصدر مسؤول :

اقامة مراسم رحيل الامام الخميني في طهران و900 مدينة على صعيد البلاد

اقامة مراسم رحيل الامام الخميني في طهران و900 مدينة على صعيد البلاد

طهران / 1 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن المجلس التنسيقي للاعلان الاسلامي، ان مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) في 4 يونيو 1989 ، و"انتفاضة الخامس عشر من خرداد" (5 حزيران/يونيو 1963- لاهالي مدينة قم المقدسة احتجاجا على اعتقال جلاوزة نظام البهلوي البائد للإمام الخميني ) ستقام في طهران وسائر المحافظات بما يشمل 900 مدينة على صعيد البلاد.

واوضح هذا المصدر المسؤول في بيان صدر عنه اليوم الاربعاء، ان العاصمة ستشهد يوم السبت القادم (4 يونيو ) بمرقد الامام الراحل في طهران، مراسم الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لرحيل الامام الخميني (رض)، وفي مقدمتها كلمة سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" (حفظه الله).    

واضاف البيان، ان شعب ايران الاسلامية الابي والمجاهد، سيجدد ولاءه وتمسكه بنهج الامام الراحل (رض) وقائد الثورة، عبر حضوره في مراسم احياء الذكرى السنوية التاسعة والخمسين لانتفاضة 15 خرداد، والتي ستقام مساء يوم الاحد/ 6 يونيو 2022/ بروضة شهداء هذه الانتفاضة الخالدة جنوبي العاصمة طهران، وذلك بحضور جمع من عوائل الشهداء الابرار.

  انتهى ** ح ع 
 

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