رئیسی : الحكومة مصممة على ازدهار مواهب الفتيات 

جاء ذلك في رسالة رئيس الجمهورية الى المشاركين في ملتقى "فتيات ايران القوية"، الذي اقيم لنسخته الاولى اليوم الاربعاء بمدينة قم المقدسة (جنوبي العاصمة طهران).

واعتبر رئيسي في خطابه، ان تنظيم هذا الملتقى، اليوم والذي تزامن مع ذكرى ميلاد السيدة فاطمة المعصومة (س) ابنة الامام موسى بن جعفر واخت الامام الرضا (عليهما السلام)، فرصة مغتنمة للتعريف بمواهب وطاقات الفتيات الصامدات لهذا الوطن.

كما حذر من محاولات العدو، "الذي كرس جل طاقاته لتحدي قوة إيران المستمدة من هويتها الدينية والوطنية المستقلة؛ وذلك بتقليص مقومات الهوية والتماسك الاجتماعي وإضعاف أسس الإيمان في عقول الشباب، بمن في ذلك الفتيات".

وخلص الى القول : إن الحكومة عازمة في سياق تحقيق شعار "إيران القوية"، على توفير الظروف اللازمة لازدهار مواهب فتيات هذا الوطن، وفي مختلف المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية؛ على امل أن تدعم هذه الملتقيات بافضل نحو، الحكومة بهذا الاتجاه.

انتهى ** ح ع

