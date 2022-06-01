سياسي باكستاني : نهاية التطبيع مع "اسرائيل" الفضيحة والفشل

وفي مقابلة حصرية مع "ارنا" اليوم الاربعاء، ندد "حجة الاسلام جعفري" بشدة زيارة الوفد الامريكي الذي ضم عددا من الباكستانيين من ذوي الجنسيات المزدوجة الى الاراضي المحتلة في فلسطين؛ مطالبا باتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة من قبل الجهات المعنية وصاحبة القرار في باكستان لملاحقة القائمين على هذه الخطوة المشينة.

وقال : ان الشعب الباكستاني مصمم على مواصلة الصمود بوجه الكيان الصهيوني، وانطلاقا من فكر مؤسس باكستان الفقيد "محمد علي جناح"، لن يرضخ الى مخطط التساوم مع الكيان الغاصب للقدس الشريف.

واضاف، ان المسيرات الشعبية المناهظة للتطبيع مع كيان الاحتلال ستجوب شوارع باكستان برمتها، اذا ما حاولت جهات خارجية بتواطؤ مع عناصر محلية الضغط على اسلام اباد لتمرير هذا المخطط داخل البلاد.

ومضى الناشط الباكستاني يقول : نحن في حزب مجلس وحدة المسلمين نضم صوتنا الى جميع الاحزاب الشيعية والسنية وسائر التيارات السياسية وشعب باكستان، لنقول بصوت مدو "لا" للتطبيع والتساوم مع قتلة الشعب الفلسطيني.

انتهى** ح ع