٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٩:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84775239
T T
٠ Persons

سمات

سياسي باكستاني : نهاية التطبيع مع "اسرائيل" الفضيحة والفشل

سياسي باكستاني : نهاية التطبيع مع "اسرائيل" الفضيحة والفشل

طهران / 1 حزيران / يونيو / ارنا –حذر زعيم حزب مجلس وحدة المسلمين الباكستاني "حجة الاسلام ناصر عباس جعفري"، من مؤامرات التطبيع مع الكيان الصهيوني في باكستان؛ مؤكدا على ان أن نهاية التطبيع مع هذا الكيان ستكون الفضيحة والفشل، ان الشعب الباكستاني ولاسيما شباب الوطن لن يرضخوا الى مخططات العدو الاول للعالم الاسلامي اطلاقا.

وفي مقابلة حصرية مع "ارنا" اليوم الاربعاء، ندد "حجة الاسلام جعفري" بشدة زيارة الوفد الامريكي الذي ضم عددا من الباكستانيين من ذوي الجنسيات المزدوجة الى الاراضي المحتلة في فلسطين؛ مطالبا باتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة من قبل الجهات المعنية وصاحبة القرار في باكستان لملاحقة القائمين على هذه الخطوة المشينة. 

وقال : ان الشعب الباكستاني مصمم على مواصلة الصمود بوجه الكيان الصهيوني، وانطلاقا من فكر مؤسس باكستان الفقيد "محمد علي جناح"، لن يرضخ الى مخطط التساوم مع الكيان الغاصب للقدس الشريف.

واضاف، ان المسيرات الشعبية المناهظة للتطبيع مع كيان الاحتلال ستجوب شوارع باكستان برمتها، اذا ما حاولت جهات خارجية بتواطؤ مع عناصر محلية الضغط على اسلام اباد لتمرير هذا المخطط داخل البلاد.

ومضى الناشط الباكستاني يقول : نحن في حزب مجلس وحدة المسلمين نضم صوتنا الى جميع الاحزاب الشيعية والسنية وسائر التيارات السياسية وشعب باكستان، لنقول بصوت مدو "لا" للتطبيع والتساوم مع قتلة الشعب الفلسطيني.

انتهى** ح ع   

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha