 شهيد واصابات برصاص الاحتلال الصهيوني عقب اقتحام بلدة يعبد لهدم منزل عائلة حمارشة

وافاد موقع "فلسطين اليوم" ان مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، صرح إن الشهيد هو بلال عوض قبها (24 عامًا).

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية الصهيونية المصفحة بلدة يعبد، ما ادى إلى وقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومين الذين يحاولون التصدي لاقتحام قوات جيش الاحتلال.

ووجهت دعوات عبر مكبرات الصوت في مساجد بلدة يعبد للدفاع عن منزل الشهيد ضياء حمارشة، والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

إلى ذلك أضافت القناة 13 العبرية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد بالقرب من جنين لتدمير منزل منفذ عملية بني براك والتي قتل فيها 4 مستوطنين، مشيرة إلى اندلاع مواجهات وتبادل لإطلاق النار مع المقاومين.

وأكد المصادر المحلية، أن مواجهات عنيفة شهدتها البلدة فيما اندلعت اشتباكات مسلحة من جهة أخرى، كما هاجم شبان دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، وشوهدت مجموعات من الوحدات الخاصة والقناصة تنتشر بالمنطقة.

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