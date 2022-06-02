استشهاد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال الصهيوني

وأفادت ارنا نقلا عن موقع فلسطين اليوم الاخباري، ان الأسير المحرر الشاب "أيمن محيسن" ارتقى شيهدا برصاص قوات الكيان الصهيوني خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم.

وذكر شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجر الخميس؛ حيث اندلعت مواجهات عنيفة أصيب على اثرها الشاب أيمن محيسن بالرصاص في الصدر، قبل ان يعلن الاطباء خبر استشهاده، بينما أصيب مواطن فلسطيني آخر بالساق.

يأتي ذلك عقب حادث استشهاد شاب فلسطيني وأصابة 6 اخرين من سكان بلدة "يعبد" غربي مدينة جنين، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال مواجهات اندلعت امس الاربعاء.

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