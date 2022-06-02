رئيس الجمهورية : يجب منع الكيان الصهيوني من التغلغل في المنطقة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس بين رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله رئيسي"، ورئيس الوزراء الارميني "نیکول باشینیان".

واعتبر رئيسي، المشاورات القائمة بين طهران ويريفان، دليلا على عمق العلاقات الثنائية؛ مؤكدا بان ايران تولي اهمية الى جارتها وصديقتها المقربة ارمينيا.

وصرح رئيس الجمهورية، ان ايران تؤكد في اطار ثوابتها السياسية على احترام وحدة الاراضي وحق السيادة بالنسبة لجميع الدول؛ موضحا ان رعاية الحقوق الجيوسياسية وبما يشمل الحدود الدولية واحترام حق السيادة الوطنية لجميع الدول الاقليمية وتعزيز البنى التحتية من اجل التواصل فيما بينها، جميعا ياتي ضمن الثوابت التي تؤكد عليها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما دعا الى توسيع التعاون الايراني الارميني في الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف في مجالات الطاقة والنقل؛ مؤكدا بان هذه الاواصر تخدم الامن والسلام والازدهار الاقتصادي والتجاري في المنطقة.

وعلى صعيد اخر، نوّه رئيس الجمهورية بموقف ايران الداعم لمفاوضات السلام بين ارمينيا واذربيجان؛ متطلعا الى حل سلمي للقضايا العالقة على اساس القانون الدولي واحترام حق السيادة و وحدة الاراضي بين البلدين، وبالتالي رعاية حقوق وامن جميع الشعوب في منطقة القوقاز.

واستطرد : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد بجدية على ضرورة حل القضايا الاقليمية عبر التعاون والحوار بين دول المنطقة كافة؛ وبما يمضن المصالح المشتركة والاحترام المتبادل فيما بينها.

الى ذلك، قدم رئيس وزراء ارمينيا نبذة حول التوافقات الجارية بين بلاده وجمهورية اذربيجان؛ مشيدا بمواقف ايران المبدئية قبال تطورات المنطقة واحترامها وحدة الاراضي وحق السيادة بالنسبة لجميع الدول، ومرحبا بتنظيم اجتماع 3+3 في طهران.

واكد "باشينيان" خلال الاتصال الهاتفي مع "رئيسي" اليوم، على ارادة ارمينيا في تطوير التعاون والتعامل الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي مع الجمهو رية الاسلامية الايرانية؛ لافتا الى الدور المؤثر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة واجتماعاتها المنتظمة لتعزيز هذه العلاقات المتنامية بين البلدين.

انتهى ** ح ع

