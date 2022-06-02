امير عبداللهيان ينتقد التدخل في الشؤون الفنية لوكالة الطاقة الذرية 

"امير عبداللهيان" ادلى بهذا التصريح خلال مباحثاته الهاتفية اليوم الخميس، مع وزير خارجية سنغافورة " فيفيان بالاكريشنان"؛ والتي تضمنت التطورات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وردا على سؤال نظيره السنغافوري، طالب وزير الخارجية الايراني بوضع حد للاجواء الاعلامية المفتعلة وغير البناءة خلال الاجتماع القادم لمجلس الحكام التابعة للوكالة الدولية ؛ مبينا ان سير التعامل الفني بين منظمة الطاقة النووية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية واقرار الاخيرة لغير مرة على سلمية البرنامج النووي الايراني، ليس بالامر الذي يمكن قلبه دفعة واحدة ومن خلال تصريحات متسرعة.

كما نوّه بإرادة ايران الحازمة في التوصل الى اتفاق جيد ومستديم ورصين؛ مؤكدا بان هذا الاتفاق اصبح في متناول اليد، شرط ان تلتزم كافة الاطراف انطلاقا من رؤية موضوعية بالدبلوماسية والتعهدات وليس التهديد

وعن العلاقات الايرانية السنغافورية، لفت امير عبداللهيان الى تعيين سفير ايراني جديد لدى هذا البلد؛ واصفا التعاون الثنائي بانه ايجابي، ومؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز الاواصر الثنائية.

كما تطرق الى الازمة الاوكرانية؛ داعيا لوقف الحرب وتغليب الدبلوماسية والحوار وصولا لحل مناسب لهذه الازمة.

الى ذلك، اشاد وزير الخارجية السنغافوري بالعلاقات المتنامية بين ايران وبلاده.

واكد "بالاكريشنان" خلال الاتصال الهاتفي مع "امير عبداللهيان" اليوم، الى استعداد سنغافورة بعد اجتياز ازمة كورونا، لتطوير التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك مع ايران.

وفي الختام، وجه وزير خارجية سنغافورة دعوة الى نظيره الايراني لزيارة هذا البلد.

انتهى ** ح ع

