٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:١٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84776185
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تاكيد ايراني نرويجي ايطالي على الحدّ من المشاكل الاقتصادية للشعب السوري

تاكيد ايراني نرويجي ايطالي على الحدّ من المشاكل الاقتصادية للشعب السوري

طهران / 2 حزيران / يونيو / ارنا – اكد كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"، وكل من مبعوث النرويج وايطاليا الخاصين بالشان السوري، ضرورة وضع حدّ للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها للشعب السوري.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت على حدة بين مساعد وزير الخارجية الايراني ومبعوثي النرويج وايطاليا؛ على هامش الاجتماع الثامن للجنة الدستور السوري باستضافة المكتب الاوروبي لمنظة الامم المتحدة بمدينة جنيف.

واستعرض الجانبان اخر المستجدات المتعلقة بتقدم العملية السياسية واداء لجنة الدستور السوري، وايضا القضايا والمبادرات الانسانية في هذا البلد.

كما تم التنويه بالمبادرة الاخيرة للحكومة السورية المتمثلة في مرسوم العفو العام الرئاسي؛ وضرورة تعميم هذه المبادرات لتشمل سائر القطاعات وتسهم في تقليل معاناة السوريين.

انتهى ** ح ع 
 

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