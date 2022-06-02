باقري كني : لتسخير الارادة السياسية بهدف توسيع العلاقات بين ايران والنرويج

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "باقري كني"، صباح اليوم الخميس في اسلو، بوزيرة الخارجية النرويجية السيدة "انكين هوتفيلت".

واعتبر مساعد وزير الخارجية، المصالح المترتبة على العلاقات بين ايران والنرويج، وسط المشاكل الناجمة عن ازمة الغذاء والطاقة في العالم اليوم، انها تفوق حدود البلدين لتشمل اوروبا برمتها.

الى ذلك، اشادت وزيرة خارجية النرويج بمساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى عقود متتالية الى المهاجرين الافغان؛ كما اعربت عن ارتياحها لسير الحوار القائم بين طهران واوسلو حول القضايا والمشاكل في افغانستان والمبادرات الهادفة الى اصلاحها.

واكدت "السيدة هوتفيلت" على رغبتها في زيارة ايران، كما جددت الدعوة لوزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بزيارة النرويج وحضور اجتماع اوسلو.

انتهى ** ح ع

