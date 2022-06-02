امير عبداللهيان: ايران مستعدة لارسال لقاحات كورونا الى كينيا والقارة الافريقية

وأشار امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته الكينية "ريتشل اومامو" الى التطور الحاصل في سير انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، مؤكدا اهمية العلاقات مع افريقيا وخاصة كينيا وكذلك ضرورة التعاون بين ايران وكينيا بشأن بعض الاخطار المشتركة على الصعيد الدولي مثل الارهاب والقرصنة البحرية.

ونوه الى المسيرة الايجابية للسيطرة على مرض كورونا في ايران، معلنا استعداد ايران لارسال مساعدات انسانية في المجال الصحي مثل لقاحات كورونا الى كينيا والقارة الافريقية.

من جانبها اكدت وزيرة الخارجية الكينية على اهمية مكانة ايران ودعت الى تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما اشارت الى قرب انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة للبلدين واعربت عن املها في ان تؤدي اجتماعات هذه اللجنة الى تعزيز وتطوير العلاقات بين ايران وكينيا.

انتهى ** 2342