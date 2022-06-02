ايران تنتقد صمت وتقاعس مجلس الأمن الدولي ازاء جرائم الكيان الصهيوني

وقال تخت روانجي في كلمته الخميس، خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول المساءلة وتطبيق العدالة تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي: ان الانتهاكات الجاده للقانون الدولي مع الإفلات من العقاب متواصلة وقد قصر الأمن في بعض الحالات في الوفاء بمسؤولياته في هذا المجال.

وفي إشارة إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ، قال المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: ان صمت مجلس الأمن ازاء جرائم الكيان الاسرائيلي المستمرة والموثقة والتي لا يمكن إنكارها ضد الشعب الفلسطيني ، والتي تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ، هو مثال واضح على عدم المسؤولية وتقاعس هذا المجلس.

وقال ان : الرد على الانتهاكات الجسيمة للقواعد الأساسية للقانون الدولي ، لا سيما تلك التي يتم قبولها والمعترف بها كمعايير مفروضة والتي يجري العمل بها كأساس للنظام القانوني الدولي ، يعد امرا ضروريا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. في الوقت نفسه ، يقع على عاتق الحكومات تعهد قانوني مبدئي بالالتزام بالقانون الدولي ومنع الجرائم وكذلك مقاضاة مرتكبيها.

وأضاف تخت رانجي ان : الإجراءات القسرية الأحادية (الحظر الأحادي) هي أفعال مخالفة دوليا والتي يجري ممارستها من قبل بعض الدول كأسلوب حرب لتجويع المدنيين. هذه الأعمال غير القانونية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

واكد على أن الدول التي تستخدم تدابير قسرية أحادية الجانب ، بما في ذلك اجراءات الحظر ، كسياسة حكومية ، يجب أن تخضع للمساءلة عن مثل هذه الجرائم.

وأشار مندوب إيران لدى الأمم المتحدة كذلك إلى اجراءات الحظر الأميركية ضد إيران وقال: كانت إيران هدفًا لأقسى اجراءات الحظر الاقتصادية والمالية الأميركية لعدة عقود وعرّضت هذه الأعمال غير القانونية للخطر حياة الشرائح الاضعف في إيران، بمن فيهم الأطفال وكبار السن والمرضى. وحتى بعض المرضى وخاصة الأطفال المصابين بأمراض نادرة فقدوا حياتهم نتيجة القيود المفروضة على استيراد الأدوية والمعدات الطبية وهي حقيقة مؤلمة.

وأشار مندوب ايران كذلك إلى حكم محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة ، وقال: في 3 أكتوبر 2018 ، أصدرت المحكمة بالإجماع أمرًا مؤقتًا يلزم الولايات المتحدة برفع أي حظر على استيراد السلع الإنسانية وللاسف ان الولايات المتحدة لم تكتف برفض الامتثال لحكم المحكمة فحسب ، بل انتهكته أيضًا من خلال فرض المزيد من اجراءات الحظر، خاصة أثناء تفشي جائحة كورونا .

وأشار مندوب ايران الدائم إلى الزيارة الأخيرة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الاحادية ضد إيران ، وقال: ان المقرر اكد في بيانه بعد زيارته ايران على عدم شرعية هذه الاجراءات الوحشية واعلن ان الحكومات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ملزمة بضمان ألا يكون أي نشاط يخضع لولايتهم القضائية أو سيطرتهم يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان ، وفي هذا الصدد يدعو الدول التي تفرض عقوبات ، ولا سيما الولايات المتحدة ، إلى الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي والغاء جميع العقوبات ، ولا سيما في المجالات التي تمس حقوق الإنسان وحياة جميع الناس في إيران.

وانتقد تخت روانجي بعض الدول على المستوى الوطني بحجة مكافحة الإفلات من العقاب ودعم المساءلة على أساس مبدأ الاهلية العالمية ، وقال: ان التعاطي الانتقائي والتطبيق التعسفي لمبدأ الاهلية العالمية من قبل دول معينة بحجة مكافحة الإفلات من العقاب هو مصدر قلق جاد يضعف النظام القانوني الدولي القائم على الحقوق الدولية ، ولا سيما المبادئ الأساسية للحقوق الدولية مثل مبدأ المساواة في السيادة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

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