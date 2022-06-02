رئيس الجمهورية يؤكد دعم الحكومة الحازم للقطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية

وقال آية الله رئيسي في كلمته الخميس خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة آذربيجان الشرقية ان هناك العديد من المشاريع الانمائية في المحافظات التي نزورها وهي تنتظر الاستكمال وان اولويتنا هي التسريع في اتمام هذه المشاريع حسب الاولويات.

واكد رئيس الجمهورية ان الانتاج يتطلب بذل الهمم وان النمو الاقتصادي بحاجة الى الاستثمار وهناك الان استثمارات بقيمة 17 مليار دولار قامت بها الشركات الكبرى كما يجب توجيه وسوق أرصدة البنوك نحو الانتاج وفي غير هذه الحالة نواجه متاعب كبيرة.

واضاف آية الله رئيسي انه من دون مساهمة القطاع الخاص لا يمكن انجاز أي عمل ويجب ان ينزل هذا القطاع الى الساحة وهذا لايمكن تحقيقه عبر الخطابات والمراسيم بل يجب ايجاد شعور بالأمن لرساميل القطاع الخاص وضمان الربح لها.

كما أكد آية الله رئيسي ضرورة الاهتمام بالاستثمارات الاجنبية الكبرى وقال ان الحكومة قامت بانجازات في هذا المجال في قطاعي الطاقة والنقل، واذا كنا نبحث عن تنمية اقتصادية فهذا الامر ممكن عبر الاستثمارات.

انتهى ** 2342