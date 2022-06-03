٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٤:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84776498
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مصدر مطلع ينفي نبأ اغتيال احد قادة قوة "القدس" للحرس الثوري

طهران / 3 حزيران/يونيو/ارنا- نفى مصدر مطلع انباء اوردتها بعض وسائل الاعلام المناهضة للجمهورية الاسلامية الايرانية ادعت اغتيال احد قادة قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري، معتبرا ذلك بانه ياتي في اطار الحرب النفسية وفبركة الاخبار الكاذبة.

وفي تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نفى المصدر المطلع هذه الاخبار، واعتبرها بانها تاتي في سياق الحرب النفسية وفبركة الاخبار الكاذبة من قبل وسائل الاعلام المناهضة للجمهورية الاسلامية.

وقال المصدر: قبل عدة ايام لقي احد كوادر الحرس الثوري مصرعه اثر حادث في منزله، وان التحقيقات جارية في الوقت الحاضر في هذا الصدد.

وزعمت وسائل اعلام معادية قبل عدة ساعات وقوع حادث اغتيال لاحد قادة قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري وهو العقيد علي اسماعيل زادة قبل عدة ايام في مدينة كرج مركز محافظة البرز غرب العاصمة طهران.

انتهى ** 2342

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