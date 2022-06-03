زيادة التبادل الغازي بين ايران وجمهورية آذربيجان

واوردت وزارة النفط الايرانية في تقرير لها الخميس بان الوزير جواد اوجي قال خلال لقائه في باكو مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربيجان شاهين مصطفى اوف بانه تم التوصل الى توافقات خلال المحادثات حول تطوير الحقول المشتركة للطاقة في بحر قزوين في اطار لجنة مشتركة.

ونوه الى امكانيات الشركات الايرانية في المجالات التقنية والهندسية وقال: تقرر الاستفادة من طاقات المتعهدين الايرانيين في عملية تطوير حقول النفط والغاز.

من جانبه اشار مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربيجان الى التعاون الثلاثي الناجح بين ايران وتركمستان وجمهورية آذربيجان في نقل الغاز وقال: ان التعاون في مجال الطاقة يمكنه ان يؤدي للتنمية المستديمة في المنطقة.

واعلن مصطفى اوف عن تشكيل فريق عمل مشترك للدراسات في قطاع تطوير الطاقة بين البلدين.

ويزور وزير النفط الايراني جواد اوجي العاصمة الاذربيجانية باكو للمشاركة في الملتقى الدولي للطاقة المنعقد فيها.

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