رئيس الجمهورية: الحكومة تدعم جميع الشركات المعرفية

وفي تصريح صحفي في ختام زيارته الى محافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب) اكد آية الله رئيسي ضرورة رفع انتاج المنتوجات المعرفية الى المستوى التجاري وقال: ان الحكومة تقدم الدعم المادي لجميع الشركات المعرفية في البلاد.

واشار الى الطاقات التجارية والتصديرية لمحافظة اذربيجان الشرقية قائلا: بامكاننا تدشين وحدات صناعية وكذلك الصادرات في منطقة جلفا الحدودية وبالامكان الاستفادة من الطريق السككي في هذه المنطقة لتسريع الصادرات الى الدول الجارة.

واوضح بان ازدهار التجارة والصادرات في هذه المنطقة من شانه زيادة الانتاج وفرص العمل واضاف: ان المسالة المهمة للحكومة هي العلاقة مع الجيران والتي نؤكد عليها.

وحول العلاقات التجارية مع الدول الجارة قال: لقد اعلنت خلال زيارتي الاخيرة الى طاجيكستان بان اولويتنا هي تفعيل سياسة الجوار وخلال الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس الطاجيكي الى طهران تم الاعلان بان التبادل التجاري ارتفع الى 4 اضعاف بين البلدين.

وصرح بان هنالك الكثير من الطاقات المتوفرة في ايران وبامكان الدول الجارة ان تكون سوقا مهما لها واضاف: نحن نسعى لتنشيط التعاون سواء في منظمة شنغهاي للتعاون او منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو".

انتهى ** 2342