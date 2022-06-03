وزير الاتصالات الايراني يلتقي مندوبي عدد من الدول على هامش مؤتمر مجتمع المعلومات

والتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني عيسى زارع بور، مساعد وزير الاقتصاد الرقمي الليتواني للبحث حول قضايا المدينة الذكية والامن السيبراني والاقتصاد الرقمي.

وفي هذا اللقاء الذي حضره ايضا رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الايراني "خوانساري" جرى البحث حول تنمية العلاقات الثنائية وطاقات التعاون وعقد اجتماع فريق العمل المشترك.

وبادر الجانب الليتواني لتعريف مرشح بلاده لمنصب مساعد الامين العام لمجلس ITU فيما طلبت ايران بالمقابل دعم ترشيحها للعضوية في هذا المجلس.

كما اجرى وزير الاتصالات والوفد المرافق له محادثات مع مندوب الغابون للاجتماع العالمي لمجتمع المعلومات حيث جرى البحث حول التعاون بين البلدين ورحبت ايران برغبة الوزير الغابوني بزيارة طهران.

والتقى وزير الاتصالات الايراني نظيره الهندي حيث جرى البحث حول مجالات التعاون بين البلدين ومنها الامن السيبراني ودعا الجانبان للمتابعة الاكثر جدية للاتفاق في مجال الامن السيبراني.

انتهى ** 2342