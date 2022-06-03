رئيس الجمهورية يزور مدينة أبادان لمتابعة عملية الإغاثة فی متروبل

ووصل رئيس الجمهورية إلى مدينة أبادان وزار شارع أمير كبير (اميري) لمراقبة عملية الاغاثة في مبنى متروبل عن كثب.

وتحدث رئيسي خلال الزيارة إلى عدد من التجار المحليين كما شرح عدد من اهالي أبادان مشاكلهم لرئيس الجمهورية.

وتقع معظم مكاتب الأطباء والصيدليات والمختبرات في شارع أميري في أبادان بالقرب من مبنى متروبل إلا ان معظم هذه المكاتب مغلق حاليا بعد حادث انهيار مبني متروبل.

ووقع حادث انهيار في اجزاء من مبنى "متروبل" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان 23 ايار الماضي، مما اسفر عن 37 قتيلا.

یذكر ان فرق الانقاذ والاغاثة المنتشرة تواصل مهامها بكل دقة وحذر تحسبا لانهيار اجزاء اخرى من هذا المبنى.

وكان رئيس الجمهورية اوعز الى مسؤولي البلاد، باتخاذ اجراءات عاجلة وتسخير جميع الطاقات في سياق انقاذ واغاثة المنكوبين اثر حادث الانهيار في مبنى "متروبل" بمدينة ابادان في محافظة خوزستان – جنوب غرب البلاد.

انتهى ** 1453