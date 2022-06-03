لاعبة التنس الايرانية "شيما صفايي" تتألق في بطولة اسيا للشباب

واعلنت رئيسة وفد تنس الطاولة في محافظة همدان "زهره ابوطالبيان" اليوم الجمعة في حديث لمراسل ارنا، ان لاعبة تنس الطاولة شيما صفايي فازت على منافسيها من طاجيكستان و قرغيزيا في منافسات بطولة اسيا الوسطى للشباب بنتيجة 3-0.

واوضحت ان هذه المسابقات تجري في كازاخستان ويشارك فيها افضل اللاعبين لفئة الشباب من دول اسيا الوسطى وتستضيفها مدينة الماتي.

يذكر ان صفايي هي بطلة مسابقات تنس الطاولة في ايران وشاركت في تدريبات ومعسكرات المنتخب الوطني للشباب قبل خوضها منافسات بطولة اسيا الوسطى لتنس الطاولة.

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