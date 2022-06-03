ايران تفوز على كازاخستان في البطولة الدولية لكأس تورليخانوف

وهذه المسابقات هي الجولة الثانية من مسابقة تصنيف كأس العالم 2022 وتجري خلال الفترة من 2 إلى 5 حزيران في ألماتي بكازاخستان ويشارك فيها فريقا المصارعة الحرة والرومانية الايرانية في 7 اوزان وتقام حاليا مسابقات المصارعة الرومانية بهذا البلد.

وبدأت المسابقات الثانية في ثلاثة اوزان 72 و 77 و 82 كغم اليوم (الجمعة) في الساعة 9:00 بتوقيت إيران.

في فئة 72 كلغ للمسابقات التي تقام بشكل دوري من قبل سبعة مصارعين في مجموعات تضم أربعة وثلاثة اشخاص ، سيواجه محمد رضا كرايي شهروز أوشيلوف من طاجيكستان وميرجان شارماخانبات وأزات سادكوف من كازاخستان.

وفي فئة وزن 77 كلغ ، والتي تضم تسعة مشاركين ، فاز محمد رضا مختاري على دلشاد أمانغولدييف من أوزبكستان 3-.1.

وفي فئة وزن 82 كلغ ، اجتاز بيجمان بشتام ، بعد استراحة في الجولة الأولى سد كالدين أسيكيف في قيرغيزستان 4-4 في الجولة الثانية وتقدم إلى نصف النهائي. ط

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