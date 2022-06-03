٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84776637
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ايران تفوز على كازاخستان في البطولة الدولية لكأس تورليخانوف

ايران تفوز على كازاخستان في البطولة الدولية لكأس تورليخانوف

طهران / 3 حزيران/ يونيو/ارنا-تغلب المصارع الايراني"محمد رضا كرايي" على منافسه الكازاخستاني بضربة قاضية فنية في أول مباراة له في البطولة الدولية لكأس تورليخانوف بكازاخستان.

وهذه المسابقات هي الجولة الثانية من مسابقة تصنيف كأس العالم 2022 وتجري خلال الفترة من 2 إلى 5 حزيران في ألماتي بكازاخستان ويشارك فيها فريقا المصارعة الحرة والرومانية الايرانية في 7 اوزان  وتقام حاليا مسابقات المصارعة الرومانية بهذا البلد.

وبدأت المسابقات الثانية في ثلاثة اوزان 72 و 77 و 82 كغم  اليوم (الجمعة) في الساعة 9:00 بتوقيت إيران.

في فئة 72 كلغ للمسابقات التي تقام بشكل دوري من قبل سبعة مصارعين في مجموعات تضم أربعة وثلاثة اشخاص ، سيواجه محمد رضا كرايي شهروز أوشيلوف من طاجيكستان وميرجان شارماخانبات وأزات سادكوف من كازاخستان.

وفي فئة وزن 77 كلغ ، والتي تضم تسعة مشاركين ، فاز محمد رضا مختاري على دلشاد أمانغولدييف من أوزبكستان 3-.1.

وفي فئة وزن 82 كلغ ، اجتاز بيجمان بشتام ، بعد استراحة في الجولة الأولى  سد كالدين أسيكيف في قيرغيزستان 4-4 في الجولة الثانية وتقدم إلى نصف النهائي. ط
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