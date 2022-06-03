تصفير وفيات كورونا في ايران رغم الحظر الجائر

واعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية يوم امس، عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

ويأتي تصفير وفيات كورونا في ايران بعد عدة موجات من تفشي الفيروس سجل فيها عدد الوفيات والاصابات تارة المنحى التنازلي وتارة اخرى المنحى التصاعدي وكانت وفاة اكثر من 700 شخص في ايران اعلى نسبة من الوفيات في البلاد إلا ان هذا المنحى التصاعدى اخذ بالتراجع بعد بدء عملية التطعيم في البلاد والتزام المواطنين بالتوصيات الصحية اكثر فاكثر وفي ضوء فرض القيود على حركة النقل بين المدن في ذروة انتشار كوفيد-19.

رئيس الجمهورية: هذا الانجاز تحقق رغم الحظر الظالم وبالاعتماد على الامكانيات الداخلية

من جانبه اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي الى تصفير وفيات كورونا في البلاد، معتبرا هذا الانجاز بانه تحقق رغم الحظر الظالم وبالاعتماد على الامكانيات الداخلية.

وفي رسالة وجهها أمس الخميس الى ابناء الشعب الايراني أكد آية الله رئيسي على الوقوف اجلالا للشهداء المدافعين عن الصحة والسلامة وهم المنتسبون الى القطاع الصحي الذين توفوا اثناء القيام بواجبهم في معالجة مرضى كورونا.

كما قدم التعازي لجميع ذوي ضحايا هذه الجائحة قائلا ان هذه التضحيات والجهود والجهاد المؤمن للكوادر الطبية وعموم الشعب الايراني الابي في هذه الفترة الحساسة ستبقى خالدة في تاريخ البلاد وذاكرة الشعب الايراني الوفي.

وفي معرض التعليق على عدم تسجيل اي وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس الوبائي داخل البلاد اليوم، كتب وزير الصحة الايراني "بهرام عين اللهي" عبر تويتر : بعد مرور سنتين و100 يوم من مكافحة الشعب الايراني الصامد ضد كورونا، حيث لاتزال امريكا واوروبا تعلنان عن وفيات كثيرة من جراء هذا المرض في بلدانها، جربت ايران عدم تسجيل اي وفاة اليوم.

وبهذا الانجاز، قدم "عين اللهي" التهاني الى قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني، كما حيّا الشهداء المدافعين عن السلامة الصحية في البلاد.

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