وزيرا الصحة الإيراني والعراقي یؤكدان على تعزيز التعاون في المجال الصحي

وأشار بهرام عين اللهي خلال لقائه نظيره العراقي في بغداد إلى أن إيران على استعداد تام لتعزيز التعاون الصحي وعقد المؤتمرات الطبية، وأضاف: "إن علاج المرضى العراقيين في المستشفيات الإيرانية وعلاج المرضى الإيرانيين ، وخاصة زوار العتبات المقدسة، هو أحد أهداف هذه الزيارة حيث تم التوصل إلى الاتفاق مع الجانب العراقي وسيتم التوقيع على اتفاق قريبا.

بدوره أكد وزير الصحة العراقي هاني العقابي: "لقد قمنا بتسجيل الأدوية ايرانية الصنع في وزارة الصحة العراقية ونأمل أن نستفيد بالشكل الأمثل من تجارب قيمة للاطباء الايرانيين في المستقبل القريب".

وكان الاتفاق على مكافحة المخدرات وعلاج مرضى المخدرات من بين البرامج الأخرى للاجتماع.

كما التقى عين اللهي برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الصحية والطبية.

وتطرق وزير الصحة إلى تبادل الأساتذة والطلاب وتبادل الأدوية والأجهزة الطبية بين البلدين الشقيقين كما شدد رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية بين البلدين الجارين وضرورة التعاون المشترك لتوسيع أفاق العلاقات المشتركة بما يخدم الشعبين الايراني والعراقي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة الطبية والصحية.

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