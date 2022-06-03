في ذكرى الصرخة بوجه المستكبرين.. صعدة تشهد مسيرة حاشدة

وأكد بيان مسيرة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين بصعدة، ان الشعار كسر حالة الصمت وفضح مواقف الأعداء وله دور في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ودعا الأمة إلى أن تنهض بمسؤولياتها في إعلان التعبئة الشاملة ضد أعداء الله.

وحذر البيان دول العدوان الأمريكي السعودي من التمادي في العدوان وقال : نؤكد ان اليمن سيبقى بلدا عزيزا حرا مستقلا .

محذرا من خطورة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني ودعوات السلام الزائفة التي لاتخدم الا اعداء الأمة.

وجدد البيان موقف الشعب اليمني الثابت وجهوزيته الدائمة للوقوف مع مظلومية الشعب الفلسطيني الى جانب محور الجهاد والمقاومة.

وهذا وستشهد العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة مسيرات مماثلة احياء للذكرى التي مثلت نقطة مفصلية في مسيرة تحرير اليمن من التبعية الامريكية وعودته الى موقعه الطبيعي انسجاما مع رغبة شعبه ومبادىء الاسلام المحمدي والقضية المركزية للمسلمين فلسطين .

يذكر أن أبناء الشعب اليمني يحيون كل عام، ذكرى "الصرخة في وجه المستكبرين" التي أسسها الشهيد "حسين بدر الدين الحوثي"، حيث يقيمون خلالها فعاليات عديدة من ندوات ومعارض توظف لتوعية الناس بالهدف من مقاومة الاستكبار العالمي وأهمية الشعار، وضرورة الوقوف ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخططات وأبعاد العدوان وأطماعه في اليمن وأهمية مواصلة الصمود ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر وتطهير البلاد من الغزاة المعتدين، معلنين النفير إلى الجبهات ومواصلة رفدها بالرجال وقوافل المساعدات.

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