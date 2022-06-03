أبو ترابي فرد: الخروج من المازق الاقتصادي يتطلب التخطيط على المدى البعيد

وإشار إلى زيارة قام بها رئيس الجمهورية الى المحافظات المختلفة واعرب عن امله في أن تمهد هذه الخطوات الطريق لمعالجة المشاكل والخروج من المأزق الاقتصادي.

وأضاف: يوم الخميس الماضي تم تشكيل المجلس الإداري لمحافظة طهران بحضور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، وتم اتخاذ قرارات مهمة لهذه المحافظة ، التي تعد القلب النابض لإيران.

واشاد بالدفاع المقدس طوال الحرب المفروضة على ايران (1980-1988) وثمن الإدارة والقيادة الحكيمة على مدى ثلاثة عقود.

وتطرق الى حادثة انهيار مبنى متروبل في مدينة أبادان وقال : "نحن نعرف أبادان وماقدم اهالي المدينة من التضحيات لكن يجب أن نكرر عظمة هذه المدينة باعتبارها مدينة تعرض اهاليها الأبطال من آلاف النساء والرجال والأطفال والصغار والكبار للحصار لمدة 349 يومًا ، لكنهم لم يغادروا أبادان ولم يسمحوا بأن تقع هذه المدينة تحت حصار القدرات الشيطانية او لم يخضعوا امام محاولة نظام صدام البائد لفرض الحصار عليها ولم يسمحوا سقوط المدينة.

نحن مسؤولون عن حادثة متروبل

وقال إمام جمعة طهران المؤقت ان حادث انهيار مبنى متروبل المأساوي مؤسف وافجع قلوب اللشعب الايراني العزيز ولا سيما اهالي أبادان وانني اقدم التعازي لهم مؤكدا اننا مسؤولون عن هذا الحادث.

وبشأن القدرة الهندسية للبلاد قال بفضل الحركة العلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تتمتع اليوم هندسة البلاد بمكانة مجيدة وبارزة واستثنائية في العالم وهذا ما اعترف به جميع الخبراء في العالم.

انتهى** 1453