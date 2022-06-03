الحشد الشعبي: اعتقلنا 6 من اخطر الارهابيين شرق العراق

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المفارز الاستخبارية للحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية نجحت خلال الاسابيع 3 الماضية من اعتقال 6 من اخطر الارهابيين في قواطع متفرقة من ديالى بينهم من كان يخطط لهجمات دامية”.

واضاف ان “المعتقلين هم الاخطر في قائمة الارهاب لمناطق شرق العراق لافتا الى ان اعتقالهم يمثل صفعة مهمة لداعش الاجرامي بعد اختراق خلايا نائمة والوصول الى كشف هوية الارهابيين”.

واشار الى ان” استخبارات الحشد الشعبي تحقق نتائج مهمة في كشف خيوط خلايا داعش في عدة قواطع سواء في ديالى او بقية المحافظات الاخرى”.

وتنتشر 6 من الوية الحشد الشعبي ضمن حدود ديالى وهي تؤدي واجبات امنية مهمة في درء مخاطر الارهاب”.

انتهى** 1453