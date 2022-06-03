٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:٣٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84777010
T T
٠ Persons

سمات

الذكرى الـ33 لرحيل الامام الخميني ؛

الزوار الأجانب ومحبو الإمام الخميني يحضرون مرقده الطاهر

شهرري / 3 حزيران/ يونيو/ارنا- حضر عدد من الزوار و المحبين الأجانب لشخصية الإمام الخميني (رضي الله عنه) مرقد مؤسس الثورة الاسلامية للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ 33 لرحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه.

وعلى الرغم من أن المراسم إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني ستقام غدا السبت ، يمكن رؤية الزوار المحليين والاجانب الذين حضروا في مرقده الطاهر ظهر اليوم الجمعة.
ورغم عدم توجيه الدعوة للضيوف ألاجانب وشخصيات دولية للمشاركة في المراسم في اطار الالتزام بالتوصيات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا، إلا ان عددا من الشخصيات العالمية يدخلون البلاد لحضور هذه المراسم .
انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha