الزوار الأجانب ومحبو الإمام الخميني يحضرون مرقده الطاهر

وعلى الرغم من أن المراسم إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني ستقام غدا السبت ، يمكن رؤية الزوار المحليين والاجانب الذين حضروا في مرقده الطاهر ظهر اليوم الجمعة.

ورغم عدم توجيه الدعوة للضيوف ألاجانب وشخصيات دولية للمشاركة في المراسم في اطار الالتزام بالتوصيات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا، إلا ان عددا من الشخصيات العالمية يدخلون البلاد لحضور هذه المراسم .

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