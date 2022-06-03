اميرعبداللهيان: اعداد مسوة قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع النهج الدبلوماسي

وتباحث اميرعبداللهيان في الاتصال الهاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوسب بورل حول مستجدات المفاوضات النووية لالغاء الحظر القضايا المتعلقة بعلاقات ايران و الاتحاد الاوروبي.

واشار وزير الخارجية خلال الاتصال الهاتفي الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عاقدة العزم على التوصل الى اتفاق جيد ومستدام واضاف ان الاجراء الامريكي الاخير وثلاث دول اوربية في اعداد مسودة قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع النهج الدبلوماسي وهو اجراء غيرمدروس وغيربناء سيزيد من تعقيد مسار المفاوضات.

ولفت الى قانون مجلس الشورى السلامي وحذر ان اي اجراء سياسي من قبل امريكا و ثلاث دول اوربية في الوكالة، سيواجه رد مناسب وفوري من قبل ايران.

واشاد بمساعي بورل وجدد استعداد ايران وارادتها لاستمرار المفاوضات بهدف التوصل الى نتيجة جيدة تتسم بالواقعية وتتفق عليها الاطراف المعنية.

وفي جانب اخر من الاتصال اشار اميرعبداللهيان الى سلوك الكيان الصهيوني المخرب باعتباره العنصر الاساس في ممارسة الانشطة النووية غيرالقانونية ووصف زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ تل ابيب على اعتاب اجتماع مجلس محافظي الوكالة بانها تتعارض مع الالتزام بمبدأ الحياد ومكانة الوكالة من الناحية الفنية.

من جانبه انتقد جوسب بورل في هذا الاتصال الهاتفي بعض المساعي الرامية الى افشال المفاوضات مؤكدا على ضرورة العمل على التوصل الى نتيجة في المفاوضات على وجه السرعة.

وشدد على ضرورة استمرار المشاورات للابتعاد عن الاجواء السلبية في الوكالة و التركيز على مواصلة المفاوضات لعودة جميع الاطراف الى التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي.

واكد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة اعتماد السلوك الصحيح والالتزام بمبدأ الحياد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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