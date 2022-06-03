ایران والعراق یؤكدان على تعزيز علاقاتهما في المجالين الصحي والعلاجي

وبحث بهرام عين اللهي وبرهم صالح العلاقات الثنائية القوية بين البلدين الجارين وأهميتها للشعبين الصديقين في اطار تقديم الخدمات لهما ولكل المنطقة بأسرها.

وتم في اللقاء الذي جمع وزير الصحة والرئيس العراقي التاكيد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين العراق وإيران في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات، وتفعيل الاتفاقيات للتعاون بين البلدين خاصة في مجال الصحة ومكافحة الأمراض والأوبئة.

وشدد عين اللهي على دعم الجمهورية الإسلامية لأمن العراق واستقراره ورغبتها في توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يضمن مصالح الشعبين الصديقين.

كما التقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال زيارته الرسمية للعراق رئيس وزراء هذا البلد مصطفى الكاظمي واكد على عمق العلاقات التاريخية والاجتماعية القوية بين العراق وإيران.

من جانبه أكد الكاظمي في اللقاء على العلاقات التاريخية والاجتماعية العريقة مع ايران وضرورة العمل على توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم الشعبين الصديقين.

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