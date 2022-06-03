٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:٢٠ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84777091
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طالبة كويتية تلفت الأنظار بكلمتها عن الأقصى خلال تخرجها من جامعة أمريكية

طالبة كويتية تلفت الأنظار بكلمتها عن الأقصى خلال تخرجها من جامعة أمريكية

طهران/3حزيران/يونيو/ارنا- عبرت الطالبة الكويتية نورة غازي بودي عن دعمها لفلسطين، أثناء إلقائها كلمة الخريجين كونها الأولى على دفعتها في أكاديمية الإبداع الأمريكية في الكويت.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر عبرت فيه الطالبة الكويتية نورة غازي بودي عن دعمها لفلسطين، أثناء إلقائها كلمة الخريجين كونها الأولى على دفعتها في أكاديمية الإبداع الأمريكية في الكويت.

يشار إلى ان  الكويت لاتعترف بوجود "إسرائيل"، وتطلق عليها وصف “الكيان الصهيوني” أو “فلسطين المحتلة”، وتسمي القنوات التلفزيونية الرسمية الخاصة من يقُتل من الفلسطينيين بـ“الشهداء” والدفاع الفلسطيني بـ“المقاومة الفلسطينية”، وكل تحرك إسرائيلي ضد الفلسطينيين بـ“الاعتداءات الصهيونية”.

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