رئيس الجمهورية: مدرسة الإمام الخميني تؤكد على الاعتماد على الذات وعدم التبعية للخارج

وقال آية الله رئيسي في كلمة القاها مساء اليوم الجمعة، في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (رض) والتي اقيمت في مرقده الطاهر بمدينة ري جنوب العاصمة طهران: لقد وهب الله الكرامة لجميع البشر وله أعلى مكانة وكرامة بين جميع المخلوقات.

وقال: ان أولى تجليات الكرامة في مدرسة الإمام الخميني هي محبة الله، وتتلخص جميع الآراء الكلاية والفلسفية والفقهية ومبادئ حكومة الإمام في هذه الجملة هي ان الله شاهد على العالم.

واضاف: المظهر الثاني لكرامة الإمام الخميني (رض) هي الثقة بالشعب والإيمان به، وكان الإمام الراحل يعتبر دوما ان الميزان هو رأي الشعب، في بداية الثورة كتبت زمرة المنافقين رسائل ذلك بسم الله وبأسم الشعب البطل ولكن الشهيد مطهري قال بسم الله فقط، ولكن لا تنسوا ان طريق الوصول إلى الله يمر عبر الشعب.

واضاف رئيسي: الإمام الخميني (رض) اهتم دائما بالشعب وخاصة المستضعفين والمحرومين، ودائما كان يسير في اتجاه مناهضة الاستعمار والاستكبار، لأن من يعمل في سبيل الله لن يخضع للظلم أبدا ، وهذه القضية يمكن ملاحظتها أيضا في سيرة الأئمة الاطهار عليهم السلام.

واوضح الرئيس الايراني، ان محاربة الظلم والفساد يمكن رؤيتها في سيرة ائمة اهل البيت عليهم السلام، وقال: يمكن مشاهدة هذه السيرة في نهج الإمام وطريقته، ولم يتصالح أبدًا مع الظلم، كما مزج الإمام الخميني (رض) السياسة مع القيم الروحية.

ومضى قائلا: السياسة اليوم في العالم بلا قيم روحية، فعلى سبيل المثال 70 عامًا من القمع ضد الشعب الفلسطيني وأيضًا سباق التسلح النووي ، ولكن في مدرسة الإمام الخميني (رض)، ارتبطت السياسة بالقيم الروحية، وكانت قادرة على فتح صفحة جديدة في مجال السياسة.

وقال رئيسي: في اللقاءات التي أجراها مسؤولون أجانب مع الإمام الخميني (رض)، قالوا انك على حق، لكنهم لا يصرحون ذلك، لكن الإمام قال إن كنت على حق، فاذكروا ذلك صراحة.

واردف يقول: ان مدرسة الإمام الخميني (رض) كانت تهتم بالمظلومين وأينما ترى في العالم أن هناك مظلومًا ، فإن اسم الإمام الخميني كان يسطع، وأصبحت إيران ملجأ وملاذًا آمنًا للمضطهدين في العالم منذ الثورة.

وقال الرئيس الايراني: ان مدرسة الإمام الخميني (رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية، تؤكد على الاعتماد على الذات وعدم التبعية للخارج.

وأضاف: في هذه العقود الاربعة، تم اتخاذ خطوات، ولكن ما زالت أمامنا خطوات، وإرث الإمام الخميني (رض) هو الثورة الإسلامية، وعلينا الحفاظ على هذا التراث القيم.

وتابع يقول: إذا أردنا النظر في وثيقة للثورة الإسلامية، فإن وثيقة الخطوة الثانية للثورة الإسلامية هي الوثيقة الأهم والأكثر قيمة، وإذا كان هناك أي عائق فلا بد من ازالته.

وقال آية الله رئيسي: اتخذنا خطوات إلى الأمام رغما عن الأعداء وسنتخذ خطوات أخرى، وحققنا النجاح في العديد من المجالات الصناعية والعلمية.

واضاف: باعتماد ثقافة " نحن قادرون" سنتمكن من التغلب على المشاكل.

ومضى يقول: عندما يقر البيت الابيض بفشل سياسة الضغوط القصوى فهذا يعني أن الشعب الإيراني قد أفشل المخططات الاميركية.

يتبع