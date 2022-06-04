رئيس اللجنة العسكرية اليمنية یدعو التحالف السعودي بانتهاز فرصة تمديد وقف إطلاق النار

ووصل اعضاء اللجنة العسكرية أمس الجمعة إلى العاصمة الأردنية قادمين من مسقط وذلك للمشاركة في الجولة الثانية من النقاشات التي تجرى ضمن الهدنة الأممية في اليمن.

وأكد الرزامي أن المشاركة في الجولة الثانية من النقاشات تأتي استمرارا للنقاشات السابقة وتنفيذا لمخرجات الجولة الأولى.

وأضاف الرزامي تمديد الهدنة فرصة يجب استغلالها من قبل الطرف الآخر لإبداء حسن النوايا وتنفيذ ما تعثر من بنودها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المبادرة التي تم إطلاقها خلال الجولة الاولى من النقاشات لا تزال قائمة وهي تساعد على فتح العديد من الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.

وقال الرزامي نأمل أن يحمل الطرف الآخر في هذه الجولة رؤية واضحة وجدية أكبر لإحراز تقدم في هذا الملف الهام.

وتابع "نجدد حرصنا على التنفيذ الكامل للهدنة دون انتقائية وبما يحقق الأمن والاستقرار ويجلب السلام العادل والمشرف لكل اليمنيين".

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