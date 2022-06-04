إيران تنتقد الغرب لفرضه حظر أحادي الجانب على الشعب السوري

وأدان "علي أصغر خاجي" في ختام الجولة الثامنة من محادثات اللجنة الدستورية السورية، حظر أحادي الجانب وغير القانوني الذي فرضه الغرب على الشعب السوري وجعل إعادة الإعمار مرهونة بتسوية سياسية.

واستنکر تزايد الاجراءات العدوانية للكيان الصهیوني ومهاجمة البنى التحتية السورية والمناطق المدنية ، معتبرا صمت المجتمع الدولي ازاء هذه الاعتداءات بأنه مؤسف.

وناقش ممثلو الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وتركيا والأمم المتحدة النتائج في اجتماع مشترك في ختام الجولة الثامنة من محادثات اللجنة الدستورية السورية.

واعرب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة غيربيدرسون في هذا الاجتماع عن شكره للدول الضامنة الثلاث على تعاونها ودعمها في عملية أستانا لمواصلة عمل اللجنة الدستورية السورية.

وقدم تقريرا عن هذه المرحلة من المباحثات السورية السورية في اطار اللجنة الدستورية الى كبار ممثلي إيران وروسيا وتركيا.

وقال ان اجواء ايجابية سادت هذه الجولة من المحادثات، وهو أمر مشجع للغاية وسيمهد الطريق لنتائج أفضل في المستقبل".

واستعرض كبار دبلوماسيي الدول الثلاث الضامنه في عملية استانا وجهات نظرهم ازاء التطورات السورية واعربوا عن قلقهم من تزايد مشاكل الشعب السوري.

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