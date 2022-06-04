وزیر الداخلیة : ان العدو یسعی وراء جرّ الشعب إلد الشوارع

وقال احمد وحيدي اليوم السبت خلال مشاركته مراسم إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين مؤسس الجمهورية الإسلامية الرحيل الإمام الخميني(رض)في مرکز روح الله للشرطة والأمن والمرور ان إيران تعتبر قوة اقتصادية و اقلیمیة ومن هذالمنطلق العدو يحاول إلحاق الأذى بها من خلال جر االشعب إلى الشوارع وتحريضهم على الاحتجاجات المناهضة لنظام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وأضاف أن العدو ينشط اليوم ضد إيران في مختلف المجالات ومنها قیام بدعوات غير قانونية والإرهاب والعملیات التخريبیة والحرب الثقافي قائلا یحاول العدو المساس بایران بشتى الطرق ،لكنه لا يستطيع تحقيق أغراضه.

واشار الی دور الشرطة الإيرانية في مکافحة العدو ، قال إن الشرطة الایرانیة تمكنت من إفشال مخططات العدو في مختلف المجالات ،وقدمت خدمات قيّمة لـلشعب الایراني.

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