أوليانوف: احتمال نجاح مفاوضات فيينا سیزداد تعقيدا إذا تبنت الوكالة قرارا ضد إيران

وقال منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن إمكانية إبرام صفقة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران تتضاءل.

وأشار بوريل عبر "تويتر" إلى أنه تحدث مرة أخرى مع وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبد اللهيان، مضيفاً أن الإمكانية لا تزال قائمة لبذل جهد إضافي لإحياء الاتفاق النووي.

وتابع: "كمنسق، أقف مستعداً لتسهيل التوصل لحل للقضايا العالقة" في المفاوضات النووية.

و قال ميخائيل أوليانوف اليوم السبت رداً على تغريدة بوريل، إن فرص نجاح مباحثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني ستزداد تعقيدا إذا تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا غربيا بشأن إيران في وقت لاحق هذا الاسبوع.

واعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف جرى امس الجمعة، الخطوة غير البناءة التي اقدمت عليها اميركا والدول الاوروبية الثلاث في اعداد مسودة قرار ضد ايران في مجلس الحكام بانها مخلة بمسيرة مفاوضات فيينا.

واشار امير عبداللهيان الى استمرار تبادل الرسائل بين ايران واميركا خلال الشهرين الاخيرين عن طريق الاتحاد الاوروبي لرفع الحظر، معتبرا الخطوة غير البناءة التي اقدمت عليها اميركا والدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) باعداد مسودة قرار في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافتعال الاجواء الاعلامية ضد ايران امرا مخلا بمسيرة المفاوضات.

وتوقفت المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس الماضي، ويهيمن الجمود على المباحثات بين إيران والقوى الكبرى الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي لعام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

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