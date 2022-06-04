الشيخ نعيم قاسم: الامام الخميني (ص) أحيا الاسلام بفكره وعلمه

وفي حديثه خلال ندوة عقدت عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، لمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني (رض)، نظمتها "جمعية الإمام المنتظر العالمية" بالتعاون مع "العتبة الرضوية" في مدينة مشهد المقدسة و"مؤسسة عاشوراء الدولية"، تطرق الشيخ نعيم قاسم إلى سيرة الامام الخميني (رض)، معتبرا انه أحيا الإسلام بفكره وعلمه وعقليته وإدارته.

وخلال الندوة اعتبر رئيس الجمعية حبيب الله بلوق ان "الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني رفع راية الامام الحجة المنتظر، وسار على نهجه وخطه الذي يجسد الإسلام الأصيل، وهذه المسيرة مستمرة حتى تسليم الراية ممهورة بدماء آلاف الشهداء أمثال القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني".

ورأى رئيس "الإتحاد العلمائي العالمي للمقاومة" الشيخ ماهر حمود أن "الإمام الخميني كان على قدر المسؤولية، حيث قاد الأمة جمعاء، منذ اللحظة الأولى لنفيه من إيران، مروراً بكل المحطات في كل البلدان التي حط رحاله فيها، وعند عودته بالطائرة التي أقلته الى طهران كان الملايين في انتظاره، ورهن إشارته، ومن بركات جهاده انتصار الثورة الإسلامية في إيران على نظام الشاه".

وقدم إمام دولة مالي الشيخ محمد جيباتي، والباحثة البلجيكية إيزابيل بريل مداخلتين حول "تجاربهما مع الإمام الخميني، ومنهجية عمله".

انتهى ** 2342