٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84777937
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اوليانوف يحذر من اصدار قرار ضد ايران في مجلس حكام الوكالة الذرية

اوليانوف يحذر من اصدار قرار ضد ايران في مجلس حكام الوكالة الذرية

طهران / 5 حزيران/ يونيو/ارنا- حذر المندوب الروسي في المؤسسات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف من تداعيات اصدار مشروع قرار ضد ايران اعدته الدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) واميركا لطرحه في الاجتماع القادم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين.

وكتب اوليانوف في تغريدة على تويتر مساء السبت: في الحقيقة فان مسودة القرار الغربي بشأن ايران لا معنى لها لانها لا تترك أي اثر ايجابي على العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وايران.

واضاف اوليانوف: اذا كانت الدول الغربية تريد ارسال اشارات حول ضرورة التعامل الوثيق (والذي تدعمه روسيا) فهذا يمكن انجازه بشكل شفهي.

وكان اوليانوف قد قال في تغريدة سابقة له يوم السبت بأن القرار في حال صدوره يوم الاثنين القادم من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، سيزيد من غموض آفاق الانجاز الناجح لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

واضاف: ان كان الاتحاد الاوروبي يريد الوصول الى اتفاق فعليه (بدل عن اصدار القرار) مضاعفة جهوده الدبلوماسية.

وفي وقت سابق اعتبر اوليانوف في تغريدة له على تويتر، اصدار قرار ضد ايران بانه يمنع الحفاظ على العلاقات المهنية بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

انتهى ** 2342

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