وزير ومدراء الامن يلتقون قائد سلاح البر للحرس الثوري

وافادت امانة مجلس التنسيق التابعة لوزارة الامن انه تزامنا مع الذكرى الـ 33 لرحيل الامام الخميني (رض) وفي سياق المزيد من التكاتف والتعاضد بين الاجهزة الامنية والاستخبارية، قام وزير الامن بمعية عدد من مدراء الوزارة بزيارة مقر "القدس" بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران حيث التقوا قائد القوة البرية لحرس الثورة وقائد مقر "القدس" وعددا من قادة الحرس الثوري.

وفي اللقاء اكد الطرفان على تعزيز التعاون المشترك والمساعدة بترسيخ الامن المستديم في المنطقة، وتباحثا حول البرامج المرسومة في سياق توفير الظروف المناسبة للامن المستدم والشعبي بالمنطقة.

وفي ختام اللقاء حضر وزير الامن ومدراء الوزارة وقادة الحرس الثوري ميدانيا في الحدود الشرقية، وثمنوا جهود حراس الحدود.

انتهى ** 2342