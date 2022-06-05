مجلس النواب اليمني يؤكد ضرورة أن تشمل الهدنة رفع الحصار الكامل

وافاد موقع "المسيرة" ان نواب الشعب، طالبوا بوقف الحرب العبثية والعدوانية التي أنهكت الشعب اليمني وتسببت في خسائر بالأرواح ودمار في البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وأدت إلى انتشار المجاعة وتفشي الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود.

وأكدوا ضرورة أن تشمل الهدنة كافة مناطق البلاد، وألا تقتصر على السماح المحدود لدخول السفن وعدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وأن تشمل الهدنة رفع الحصار الكامل عن الموانئ اليمنية والمطارات والممرات بين المدن ومنها محافظة تعز.

وأعرب مجلس النواب عن الأمل في أن يتحول اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة إلى سلام شامل ودائم، حاثاً كافة الأطراف على الالتزام بتنفيذ كافة بنود الهدنة بما في ذلك إيقاف الخروقات وإطلاق سراح الأسرى الكل مقابل الكل ووقف الحرب الاقتصادية التي تشن على الشعب اليمني منذ أكثر من سبع سنوات تفادياً لكارثة إنسانية جراء العدوان والحصار.

ودعا المجلس القوى اليمنية إلى استثمار الهدنة والانطلاق نحو حوار وطني ينهي فصول العدوان والحصار ويضع حداً للتدخل الأجنبي والوصاية الخارجية وبما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره ويحقق مصالح الشعب اليمني الصامد وتطلعاته للوقف الشامل والكامل للعدوان والحصار.

ودعا نواب الشعب، مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب اليمني والتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين والعمل بشتى الوسائل على إنجاح مساعي ومبادرات تحقيق السلام.

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