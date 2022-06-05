مصادر فى المقاومة الفلسطينية: مواجهة وشيكة مع الاحتلال الصهیوني

وقال المصدر: "بأن فرصة الاشتباك العسكري اصبحت وشيكة جدا والتوقيت ستقرره المقاومة حصريا ضمن معايير وتفاصيل محددة لها علاقه بالميدان".

ونفى ما تردد عن خضوع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لضغط من مصر وقطر لتأجيل التصعيد العسكري يوم الاحد الماضي بعد مسيرة الأعلام الاسرائيلية الاستيطانية.

وافاد بان الدول العربية تدخلت وأجرت اتصالات لكن ليس صحيحا ان المقاومة إمتنعت عن الرد على تلك المسيرة والتصعيد العسكري بسبب تلك الضغوط.

وأضاف: " ان المقاومة لديها مواقيت محدده وليس بالضرورة أن يكون التصعيد القادم عبر اطلاق الصواريخ فقط حيث ان الجاهزية كبيرة للاشتباك مع العدو وفي عدة مسارات وجبهات".

واکد بان المواجهة اصبحت حتمية ووشيكة وستكون معقدة ومريرة وصعبة وطويلة الاجل.

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