٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٠ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84778034
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مراسم احياء ذكرى رحيل الإمام الخمیني (ره) في مختلف المدن العراقية

مراسم احياء ذكرى رحيل الإمام الخمیني (ره) في مختلف المدن العراقية

طهران/ 5 حزیران/ یونیو/ ارنا- شهدت مختلف المدن العراقية اقامة مراسم احياء الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخمیني رحمة الله عليه.

وأقيمت مراسم في كربلاء والنجف والبصرة لإحياء ذكرى رحیل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخمیني (ره).

وأصدرت مجموعات وشخصيات عراقية عديدة رسائل بهذه المناسبة.

وقال رئيس ائتلاف الفتح، هادي العامري، في حفل تأبين لشهداء فصائل المقاومة العراقية بعنوان "كرماء الدم" في بغداد: "الإمام الخميني أحيا الإسلام وأدخل الشعوب في حياة كريمة وحرية".

كما كتب أبو علاء الولائي الأمين العام لجماعة المقاومة العراقية "كتائب سيد الشهداء (ع)" في تغريدة: ان من نعم الله على الأمة أن حباها بمراجع قائة وعلماء الربانیون ارخصوا أرواحهم علی طریق مقارعة الظلم و الاستبداد فصاروا مشاعل نور في ضمائر الاحرار و المقاومین لاسیما الإمام الخمیني (ره).

حركة "عهد الله" هي منظمة عراقية أخرى أقامت نصب تذكاري بعنوان "على خطی الإمام" في بغداد بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لرحیل الإمام الخميني.

وأعرب الأمين العام للمقاومة الإسلامية حرکة نجباء، أکرم الکعبي، عن تعازيه في الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (ره) وجدد العهد مع مثل العلیاء للإمام الراحل.

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