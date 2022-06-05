تقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى

وأمّنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية لمجموعات المستوطنين خلال عملية الاقتحام، كما قامت بإغلاق المصلى القبلي بالسلاسل تزامنا مع اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وكانت منظمات إسرائيلية قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين، في ذكرى ما يسمونه بعيد "نزول التوراة"، أو "الشفوعوت"، المعروف بعيد "الأسابيع"، وذلك بعد أسبوع من تنظيم ما تسمى بمسيرة "الأعلام" في القدس المحتلة.

في المقابل، كانت حركة حماس ورابطة علماء فلسطين قد دعتا الفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويده.

ويعد "عيد نزول التوراة" من أعياد الحج الثلاثة عند اليهود، فهو يرتبط بأيام الهيكل المزعوم حسب نصوص التوراة المكتوبة، لذلك يربطه اليهود بالمسجد الأقصى بشكل مباشر.

وفي كل عام، يتجمع المستوطنون في صبيحة يوم "عيد نزول التوراة" عند حائط البراق بالآلاف، وترتفع أصواتهم بالتوراة والمزامير.

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